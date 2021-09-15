В Москве открыли современные площадки для собак

Выгуливать питомцев в новых условиях жители столицы смогут благодаря программе "Мой район"

В Москве открылись суперплощадки для выгула и тренировок домашних животных, созданные по самым современным стандартам. Первыми опробовать новинку смогли жители четырех районов города – Можайского, Лосиноостровского, Ясенева и Северного Медведкова.

На отсутствие в городе удобных мест для выгула собак ранее обратили внимание сами москвичи. Эксперты столичной программы по благоустройству "Мой район" провели исследование, которое подтвердило: почти 1,2 миллионов хозяев в столице держат собак, а площадок для выгула рядом с домом у них нет, либо они в ужасном состоянии.

Для решения вопроса привлекли Российскую кинологическую федерацию, Союз кинологических организаций РФ, а также самих жителей. В результате была разработана концепция по созданию в городе современных площадок, которые были бы удобны, комфортны и безопасны как для владельцев с питомцами, так и для остального населения.

"Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина",

– рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Пока открылись первые 4 такие мини-парка для животных. В Лосиноостровском районе (Анадырский проезд, 47к1) площадка разместилась на территории 1,5 тыс. квадратных метров. Местные жители и раньше гуляли здесь с собаками, но теперь стало гораздо удобнее за счет освещения в вечернее время, установленных тренажеров для занятий с животными, огороженной прогулочной зоной и пространством для активных игр.

В Можайском районе (ул. Беловежская, 81) площадка для собак заняла более 500 квадратных метров. Благодаря ландшафтному решению – искусственному изменению рельефа местности – животным особенно интересно играть среди холмов. А для хозяев здесь установили лавочки с навесом.

На ул. Айвазовского, 5к1 в Ясеневе тоже оборудовали площадку, где горожане уже привыкли гулять с питомцами. Но теперь здесь уложили износоустойчивый газон, где комфортно гулять даже сразу после дождя, установили специальные снаряды для занятий с четвероногими друзьями. Площадка разделена на функциональные зоны для животных с разным уровнем активности. В частности, на территории для спокойного выгула высадили кустарники, чтобы собаки могли реализовать свои охотничьи и поисковые инстинкты.

Самый больший парк для домашних животных создали в Северном Медведкове (Студеный проезд, 1А, стр. 3) – он раскинулся почти на 3 тыс. квадратных метров. Раньше территория использовалась, в основном, кинологическим клубом, но по просьбе местных жителей теперь там устроили отдельные зоны и для дрессировки собак, и спокойных прогулок, и физических тренировок.

Важно, что все оборудование на площадках изготовлено из экологичных переработанных материалов, качественных и безопасных для собак и их владельцев.