Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

Ремонт трех корпусов уже завершен

Совсем скоро, 27 сентября, распахнет двери для пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи, который разместится в корпусе № 28 городской клинической больницы имени С.П. Боткина. На днях там закончился капитальный ремонт. Фактически, здание полностью перестроили, отметил мэр Сергей Собянин, посещая Боткинскую больницу.

"Тут не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортны для пациентов клиники и врачей",

– отметил Сергей Собянин.

Модернизация Боткинской больницы – один из масштабнейших проектов, реализуемых сейчас городом. Совсем недавно там завершился капремонт еще двух корпусов – хирургического (№7) и пищеблока (№8). А до конца 2021 года планируется закончить обновление паллиативного корпуса (№6) и Межокружного нефрологического центра (корпус №11).

Внимание к Боткинской больнице неслучайно – это один из крупнейших медицинских центров не только Москвы, а всей России. Ежегодно стационарная помощь здесь оказывается более чем 100 тысячам пациентов, проводится свыше 60 тысяч операций. На базе больницы работают 11 городских медицинских специализированных центров. Кроме того, Боткинская больница служит клинической базой 24 кафедр шести ведущих медицинских научных центров и вузов РФ.

Модернизация корпуса №28, где располагается Центр амбулаторной онкологической помощи, позволит Боткинской больнице в полном объеме выполнять функции многопрофильного онкологического центра – от диагностики до хирургического лечения и последующего наблюдения.

Мощности обновленного Центра рассчитаны на 160 тысяч консультаций в год, так что попасть на прием к онкологу можно будет без задержек и очередей. Работать здесь будут сотрудники четырех онкологических отделений, которые до этого находились в разных районах ЗАО.

По новому московскому стандарту оказания онкологической помощи, в ЦАОП можно будет пройти широкий спектр лечебных и диагностических процедур. К примеру, выполнить биопсию молочной железы можно будет уже во время первичного приема.

Дневной стационар рассчитан на проведение до 25 тысяч курсов химиотерапии в год. В кабинете лечения боли будут применять эффективные малоинвазивные методики. Для удобства пациентов и сопровождающих на всех этажах создано комфортное пространство ожидания с удобной мебелью, мягким освещением, кондиционерами и Wi-Fi.

В данном центре смогут обслуживаться жители Западного административного округа. При этом в 2021 г. в Москве закончится реконструкция еще двух подобных амбулаторных центров – в городской клинической больнице № 40 и в городской клинической онкологической больнице № 1.

В целом в рамках нового стандарта оказания онкологической помощи населению Москвы в городе на базе крупнейших городских стационаров организовано 6 многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. За каждым закреплено население одного или двух административных округов столицы. Также на базе многопрофильных онкологических центров были организованы и оснащены современным оборудованием восемь Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Это позволяет осуществлять все этапы медпомощи в одной структуре, что сокращает время постановки диагноза и дает возможность быстрее начать лечение.

Ранее было объявлено о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных в Москве.