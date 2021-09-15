Мужчина отрицает свою вину

Гетерборгский суд приговорил 47-летнего подданного Швеции к трехлетнему тюремному сроку. Фигурант признан виновным в деле о шпионаже в пользу Российской Федерации, о чем заявляют медиа.

Как отмечает источник, вынесенный в Швеции приговор по делу о шпионаже стал первым в стране за последние восемнадцать лет. Прокуратура королевства предъявила обвинения мужчине еще два года назад. Государственное обвинение утверждало, что 47-летний житель занимался сбором материала для российской стороны, работая консультантом.

В заключении указывается, что фигурант якобы незаконно копировал информацию с рабочих компьютеров на компактные устройства для последующей передачи другому государству. Прокурор заявил, что в этих действиях усматривается угроза национальной безопасности.

Зимой 2019 года мужчину задержала Полиция безопасности Швеции – в тот момент, пишет SVT, фигурант встретился в ресторане с представителем российского посольства, который смог избежать ответственности, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у зедержанного порядка 28 тысяч крон (примерно 3 тысячи долларов).

Как отмечает источник, осужденный является владельцем одной из компаний, которая занимается оказанием услуг в сфере IT. Фигурант к тому же имеет степень доктора, полученую в одном из высших учебных заведений королевства.

Согласно приведенным данным, мужчина оказывал консультационные услуги в автогигантах Volvo Cars и Scania. Параллельно, утверждает прокуратура, он занимался сбором и передачей информации об этих организациях для российского дипломата.

Осужденный отрицает свою вину. Судебный процесс проходил частично в закрытом режиме.

Ранее албанские спецслужбы заподозрили пятерых граждан Чехии и двух граждан РФ в шпионаже на территории страны.