20 идей развития России: остановить отток талантливой молодежи и поднять имидж страны поможет реформа образования

В РФ можно открыть филиалы ведущих мировых вузов и привлечь лучших преподавателей

В России нужно сформировать такую систему образования, которая будет не только способствовать развитию и профессиональному росту ее граждан, но и создавать конкуренцию ведущим мировым лидерам в этой сфере. Это не только усилит нашу страну качественными кадрами, но и повысит ее инвестиционную привлекательность и будет способствовать положительному имиджу РФ в глазах иностранцев. В этом убежден предприниматель Дмитрий Давыдов.

Изучив мировой опыт, прежде всего США и Великобритании, Давыдов пришел к мнению, что создание конкурентоспособной системы образования – задача трудная, требующая времени, но вполне выполнимая. Нужно лишь создать условия для того, чтобы раскрыть и использовать имеющийся в России потенциал.

Свои идеи Дмитрий Давыдов изложил на сайте 20idei.ru. В частности, он предлагает создавать в регионах России, особенно нуждающихся в инвестициях, специальные "студенческие городки". Вузы, которые там будут строиться, на первые 30 лет получат льготы. Например, будут освобождены от налогов на имущество и землю, чтобы не было сдерживающих факторов для строительства просторных и комфортабельных образовательных и спортивных сооружений. На заработную плату и доходы академического и административного персонала данных учебных заведений также предлагается установить нулевые ставки.

При этом основным условием для освобождения от уплаты налогов предлагается сделать оборот, полученный от обучения иностранных граждан. Пока доля обучающихся в РФ иностранных студентов невелика – примерно вдвое меньше, чем во Франции и Германии, и раз в шесть меньше, чем в США. Ряд нововведений, в том числе законодательных, поможет это изменить.

Например, сейчас студент из другой страны вынужден каждый год получать визу, то есть тратить свое время на бюрократические процедуры. Следует сделать, как на Западе: давать визу на весь срок обучения и отзывать ее в случае досрочного прекращения студентом учебы. Кроме того, одновременно с разрешением на проживание нужно давать и разрешение на работу, чтобы студент-иностранец при желании мог подрабатывать в свободное время без оформления дополнительных бумаг.

"За счет предлагаемых льгот, иностранные ВУЗы будут заинтересованы открывать свои филиалы именно в России, перевести часть своих кадров в Россию и предлагать будущим студентам проходить обучение в филиалах иностранных ВУЗов в России",

– убежден Дмитрий Давыдов. Это повысит качество российского образования. Наша талантливая молодежь уже не будет стремиться уехать за рубеж на учебу. Более того, прекратится отток молодых людей из регионов: выпускники школ станут выбирать не между десятком вузов Москвы и Санкт-Петербурга, а смогут учиться в филиалах ведущих вузов мира в регионах ближе к дому.

Для российских регионов, где будут созданы эти "студенческие городки", тоже откроются новые пути развития. Сюда потянутся инвесторы, чтобы реализовать потребность в новых спортивных и развлекательных заведениях, точках общепита. Оживится рынок жилья, продажи и аренды автомобилей, медицинских услуг, страхования.Станет развиваться сфера туризма.

"Родные и близкие каждого студента, даже единожды посетив Россию, повлияют на всплеск интереса к стране в целом, а иностранные студенты, возвращаясь в свои родные страны, будут рассказывать о России своим знакомым, друзьям, коллегам, вкладывая свою лепту в создание положительного имиджа России и, соответственно, в рост индустрии туризма в стране",

– пишет Давыдов. Более того, как показывает иностранный и даже советский опыт, человек, получивший в юности образование в другой стране, сохраняет к ней лояльность на протяжении всей жизни.

Таким образом, считает Давыдов, Россия сможет зарабатывать на образовательных процессах и в плане финансов, и с точки зрения имиджа. Но процесс это небыстрый, поэтому важно начать его как можно быстрее.

При этом от государства не требуется значительных бюджетных вложений. Давыдов призывает действующую власть законодательно сформировать привлекательную среду для инвесторов, заинтересовать вузы, бизнес, преподавателей. А дальше система образования начнет сама работать на себя и на другие сферы.

В пакете инициатив Дмитрия Давыдова есть также предложения, касающиеся развития сельского хозяйства в РФ, системы здравоохранения, госслужбы, решения проблемы дорожных пробок и экологии. Свои наработки он готов безвозмездно передать профильным ведомствам и даже лично взяться за реализацию той или иной идеи, которая пойдет на пользу стране и ее гражданам.

Подробнее ознакомиться с "Идеями по развитию России" можно на сайте проекта.