Как подготовиться к выходу на пенсию: в ПФР поделились советами

Как подготовиться к выходу на пенсию: в ПФР поделились советами
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Предпенсионерам лучше заранее озаботиться важным вопросом

Люди, которые вот-вот достигнут возраста заслуженного отдыха, должны осуществить ряд действий перед оформлением пенсионных выплат. Ничего сложного в процедуре нет – главное проверить наличие и корректность всех необходимых документов.

Таким образом, люди сами могут упростить и ускорить оформление пенсионного пособия. В первую очередь, нужно собрать пакет документов. Для того чтобы претендовать на выплату финансовой поддержки, пожилые люди должны предоставить в соответствующие органы паспорт гражданина России, свою трудовую книжку, документы о рождении наследников, свидетельство о заключении или расторжении брака (если человек менял фамилию), диплом об учебе на очном формате, мужчинам также нужно приложить военный билет.

Для того чтобы избежать возможных проволочек, людям посоветовали заблаговременно проконсультироваться в ближайшем отделении Пенсионного фонда России. Обратиться по вопросу будущего начисления финансовой поддержки можно за пять лет до выхода на пенсию.

Профильные эксперты подскажут, как получить всю необходимую информацию от работодателей, а также правильно оформить заявление в архивы. Эксперты проконтролируют правильность заполнения пакета документов, а также заранее создадут макет пенсионного дела. Такие простые действия помогут избежать проблем в будущем.

К слову, недавно родственникам пообещали выдать путинские выплаты в размере 10 тысяч рублей на умерших пенсионеров.

Источник: Пенсионный фонд РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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