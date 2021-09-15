Жителей Подмосковья ждет резкое похолодание и заморозки

Столбик термометра опустится до -4 градусов

В ближайшие несколько дней жители Московской области столкнутся с серьезными заморозками. Похолодание начнется уже завтра, 16 сентября.

По прогнозам синоптиков, в период с 16-го по 18-е сентября утром и ночью будет особенно холодно. Температура воздуха опустится до -2, а в некоторых районах даже до -4 градусов. В местном отделении МЧС просят людей быть особенно внимательными.

Гололедица может привести к увеличению числа ДТП на улицах Подмосковья. На этом фоне автовладельцев попросили строго соблюдать скоростной режим и отказаться от лишних маневров на дорогах. Пешеходы, в свою очередь, должны смотреть по сторонам и аккуратно переходить дороги, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно в Подмосковье произошло страшное событие. В лесополосе обнаружили тело зарезанной женщины.

Источник: МЧС России ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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