Столбик термометра опустится до -4 градусов

В ближайшие несколько дней жители Московской области столкнутся с серьезными заморозками. Похолодание начнется уже завтра, 16 сентября.



По прогнозам синоптиков, в период с 16-го по 18-е сентября утром и ночью будет особенно холодно. Температура воздуха опустится до -2, а в некоторых районах даже до -4 градусов. В местном отделении МЧС просят людей быть особенно внимательными.

Гололедица может привести к увеличению числа ДТП на улицах Подмосковья. На этом фоне автовладельцев попросили строго соблюдать скоростной режим и отказаться от лишних маневров на дорогах. Пешеходы, в свою очередь, должны смотреть по сторонам и аккуратно переходить дороги, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно в Подмосковье произошло страшное событие. В лесополосе обнаружили тело зарезанной женщины.