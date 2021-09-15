Мошенники разработали новую схему обмана россиян с помощью тестов на COVID-19

Людям стоит проявлять повышенную бдительность

В тяжелый с экономической и эпидемиологической точки зрения период россияне столкнулись с новой напастью – резко активизировались мошенники. Злодеи пытаются заработать на наивных гражданах даже с помощью тестирования на коронавирусную инфекцию.

Новый вид мошенничества был опробован в Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА ФАН.

Женщина хотела найти место работы и разместила резюме на позицию няни. Достаточно быстро нашелся человек, который заявил о готовности трудоустроить россиянку.

Однако ему требовалось удостовериться, что та не болеет COVID-19. Он предложил ей пройти тест у знакомого лаборанта. Дня этого женщине пришлось перевести на счет будущего "работодателя" предоплату в размере 3 тысяч рублей. Завладев деньгами, мошенник перестал выходить на связь, пишет издание "МИР24".

К слову, недавно сообщалось, что хитроумный бандит похитил у жителя Подмосковья криптовалюту в 34 миллиона рублей.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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