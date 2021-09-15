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Летние деньки остались далеко позади. Сейчас главная задача садоводов – сохранить урожай, чтобы длинными зимними вечерами можно было лакомиться угощением с грядки. Кстати, мало кто слышал о таком необычном способе продления жизни чеснока, как хранение в авоське.
Стоит отметить, что чеснок относится к культурам, которые можно без особых проблем хранить достаточно долгое время. Впрочем, здесь также есть некоторые нюансы.
В первую очередь, необходимо отобрать плотные, неповрежденные луковицы. Мыть овощ перед хранением не стоит, однако землю с него сотрите.
Просушить чеснок можно, сделав связку из 10 стеблей. Овощ нужно подвесить в темном, прохладном месте и оставить в таком состоянии примерно на месяц. Когда чеснок хорошенько просохнет, его необходимо убрать на хранение. Вот здесь-то и пригодится опытным домохозяйкам авоська.
Такой способ хранения обеспечит овощ необходимым воздухом и проветриванием. Намного лучше хранить чеснок в авоськах, нежели в бумажных пакетах или пластиковых емкостях.
Перед тем как разместить ароматный урожай в авоське, нужно срезать корни и стебли – оставляем порядка 5 см длины.
К слову, получившуюся конструкцию можно подвесить в любом укромном уголке, таким образом удастся сэкономить место в квартире.
Недавно "Утро.ру" перечисляло главные ошибки при осенней посадке лука. Несколько хитростей позволят получить богатый урожай ароматного овоща.
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