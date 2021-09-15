Обвиняемого по делу об отравлении арбузом в "Магните" арестовали - видео

Дезинсектор взят под стражу на два месяца, он не признает своей вины

Пресненский суд Москвы сегодня взял под стражу на два месяца дезинсектора Антона Котова, проводившего химобработку от насекомых магазина "Магнит". Мужчину обвиняют в причастности к отравлению семьи в доме на Совхозной улице.

Как сообщает "Интерфакс", 39-летний сотрудник дезинсекционной фирмы "Климовск-Дез" арестован до 10 октября.

Котову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным телеграм-канала Mash, мужчина проработал в компании всего полгода и своей вины не признает. Он считает, что в данной ситуации его хотят сделать крайним. Котову грозит до 10 лет лишения свободы.


Напомним, 10 сентября были госпитализированы три человека после того, как съели купленный в "Магните" арбуз. В результате отравления в больнице скончались 15-летняя Полина и ее 61-летняя бабушка Валентина. 38-летняя Елена мать девочки выжила.

Позже экспертиза Роспотребнадзора обнаружила на арбузах следы вещества для уничтожения насекомых. 13 сентября был задержан проводивший химобработку внутри магазина сотрудник "Климовск-Дез" Котов.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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