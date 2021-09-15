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Пресненский суд Москвы сегодня взял под стражу на два месяца дезинсектора Антона Котова, проводившего химобработку от насекомых магазина "Магнит". Мужчину обвиняют в причастности к отравлению семьи в доме на Совхозной улице.
Как сообщает "Интерфакс", 39-летний сотрудник дезинсекционной фирмы "Климовск-Дез" арестован до 10 октября.
Котову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
По данным телеграм-канала Mash, мужчина проработал в компании всего полгода и своей вины не признает. Он считает, что в данной ситуации его хотят сделать крайним. Котову грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 10 сентября были госпитализированы три человека после того, как съели купленный в "Магните" арбуз. В результате отравления в больнице скончались 15-летняя Полина и ее 61-летняя бабушка Валентина. 38-летняя Елена мать девочки выжила.
Позже экспертиза Роспотребнадзора обнаружила на арбузах следы вещества для уничтожения насекомых. 13 сентября был задержан проводивший химобработку внутри магазина сотрудник
"Климовск-Дез"
Котов.
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