Представительство цифрового гиганта и производителя гаджетов Samsung в Соединенных Штатах решило подшутить над новой линейкой смартфонов от своего главного конкурента – американской корпорации Apple. В Сети уже появились соответствующие посты.

Так, 14 сентября Apple анонсировала новые модели "Айфонов", похваставшись дисплем с частотой в 120 Гц. Разработчики уверяют, что камера смартфона способна охватить куда больше света в сравнении с функционалом предшественников. Доведена до больших возможностей и съемка в темноте, появилась макросъемка.

Новая модель стала объектом насмешек со стороны южнокорейского конкурента. На официальном аккаунте американского представительства Samsung в социальной сети "Твиттер" появилось сообщение о том, что iPhone 13 явно что-то напоминает.

Таким образом, маркетологи из азиатского цифрового гиганта намекнули, что в их продукции дисплеи с повышенной частотой обновления уже использовались.

"Кто-нибудь еще испытывает дежавю? Только мы?" – ехидно поинтересовались в Сети представители Samsung.



Anyone else feeling deja vu? Just us?