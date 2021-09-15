Samsung поиздевалась над Apple после выхода нового смартфона

Samsung поиздевалась над Apple после выхода нового смартфона
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Маркетологи обвинили конкурентов в плагиате

Представительство цифрового гиганта и производителя гаджетов Samsung в Соединенных Штатах решило подшутить над новой линейкой смартфонов от своего главного конкурента – американской корпорации Apple. В Сети уже появились соответствующие посты.

Так, 14 сентября Apple анонсировала новые модели "Айфонов", похваставшись дисплем с частотой в 120 Гц. Разработчики уверяют, что камера смартфона способна охватить куда больше света в сравнении с функционалом предшественников. Доведена до больших возможностей и съемка в темноте, появилась макросъемка.

Новая модель стала объектом насмешек со стороны южнокорейского конкурента. На официальном аккаунте американского представительства Samsung в социальной сети "Твиттер" появилось сообщение о том, что iPhone 13 явно что-то напоминает.

Таким образом, маркетологи из азиатского цифрового гиганта намекнули, что в их продукции дисплеи с повышенной частотой обновления уже использовались.

"Кто-нибудь еще испытывает дежавю? Только мы?" – ехидно поинтересовались в Сети представители Samsung.

В компании также напомнили, что некоторое время обновляют частоту в 120 Гц, и задались вопросом, не собирается ли Apple и в дальнейшем копировать их разработки, чтобы для большей последовательности анонсировать складную модель наподобие флагманов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Стоит отметить, что корейская компания довольно часто высмеивала своих американских конкурентов – в прошлом году на странице Samsung в социальной сети появилась публикация о готовящейся комплектации телефонов с зарядкой – таким образом разработчики отреагировали на отказ Apple от бесплатного зарядного устройства для своих моделей. Однако впоследствии сама Samsung не стала практиковать такую схему, и запись впоследствии была удалена.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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