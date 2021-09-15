Качественная вещь прослужит владельцу долгие годы

В эру потребления, когда весь фокус направлен на бесконечное обновление всего: от нарядов до гаджетов и автомобилей, приобрести действительно качественную вещь, которая не потеряет свой вид спустя некоторое время, весьма сложно. Однако те, кто с умом подходят к расходованию бюджета и не желают подвергаться всеобщей истерии потребления, все же могут обзавестись ноской одеждой. Для этого вещицу нужно проверить прямо в магазине.



Кроме того, одежда плохого качества может подвести вас в ответственный момент. Например, некоторые вещи мнутся от простого сидения на стуле. Отправляться в таком наряде на свидание или деловые переговоры – то еще удовольствие. Да и свитер, который покрылся катышками спустя пару дней после приобретения, точно испортит вам настроение.

Для того чтобы обезопасить себя от таких "ударов судьбы", вещам следует устроить тест-драйв. Всего три шага позволят определить качество вожделенной обновки.

Смять

Для того чтобы проверить, насколько быстро мнется вещь, ее нужно смять перед покупкой. Несколько секунд в кулаке продемонстрируют, что будет с обновкой спустя 10 минут сидения на стуле. Если "поведение" вещи вас не устроит, лучше воздержаться от ее покупки.

Намочить

А этот способ позволит понять, подведет ли вас вещь в самый ответственный момент. Разумеется, при потливости нужно выбирать одежду с высоким уровнем влагостойкости. Следы под мышками могут серьезно подпортить впечатление о человеке. Метод проверки очень простой – достаточно намочить палец и приложить его к одежде с изнаночной стороны. Если на лицевой стороне явно проявится влажное пятно – вещь лучше оставить в магазине.

Потереть

Скройтесь в укромном уголке, например, в примерочной. Там следует примерно с минуту потереть вещь между двумя руками. Если на обновке появятся катышки, такой элемент гардероба вряд ли вам необходим.

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