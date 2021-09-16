Какие русские слова ставят в ступор переводчиков

Какие русские слова ставят в ступор переводчиков
Фото: pixabay.com
Некоторые обозначения встречаются только среди русскоговорящих

В каждом языке существуют так называемые этномаркированные концепты – слова, которые вызывают немало сложностей у иностранных переводчиков, поскольку их значения им не знакомы. Названы пять русских слов, которые ставят жителей отдельных стран в тупик.

Воля

Здесь речь идет об отсутствии зависимости от кого-либо и возможности делать то, чего пожелает душа. Иностранцам крайне сложно понять философский смысл, вложенный в это слово.

Тоска

Некоторые считают, что синонимом "тоски" является "печаль". Однако для многих это абсолютно разные слова. Так, тоска – это более глубокое и сильное чувство, нежели чем печаль. Когда переводчики натыкаются на это слово, то задаются вопросом – что значит данное понятие. 

Голубой

Для носителей русского языка голубой – это отдельный цвет. Другие же считают его одним из оттенков синего. При переводе на английский перед словом "blue" (синий) как раз приходится добавлять то, что указывает на оттенок. В итоге получается light blue (светло-синий).

Западло

Данное слово относится к жаргонной лексике. Оно используется в значении "унизительно". В некоторых случаях слово указывает на то, что человеку лень что-либо делать.

Авось

Авось – это надежда на случайную удачу. Слово встречается только в русском языке, поэтому иностранцы входят из-за него в ступор.

Ранее стало известно, какие еще русские слова не понимают иностранцы. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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