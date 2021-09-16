Собянин представил проект строительства Рублево-Архангельской линии метро

В четырех районах СЗАО проходят комплексные работы по развитию и благоустройству

Комфортная жизнь москвичей – в приоритете столичного правительства. В ближайшее время изменения к лучшему почувствуют жители районов Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево на Северо-Западе. Как отметил мэр Сергей Собянин, эти живописные районы уже очень привлекательны, но и там есть, к чему стремиться.

"Нужно добавить доступности и комфорта – улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков",

– обозначил круг задач градоначальник в публикации на своем сайте.

Что касается транспортной инфраструктуры, то она на Северо-Западе достаточно развита. Там есть и подземное метро, и наземное. Но действующие Арбатско-Покровская и Таганско-Краснопресненская линии часто бывают перегружены. Поэтому принято решение построить в округе новую линию метро – Рублево-Архангельскую.

Она пройдет от центра столицы до станции "Липовая Роща" за МКАД. Пока планируется сделать девять станций, но в дальнейшем линию могут продлить в Рублево-Архангельское за МКАДом и в центр до ЗИЛа, где она будет соединена Бирюлевской веткой.

Первый участок от "Делового центра" до "Шелепихи" уже запущен в составе Большой кольцевой линии (БКЛ). Строительство участка от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" начнется в следующем году.

Для оптимизации автодорожного движения ведется модернизация Волоколамского шоссе. Шесть из семи этапов работ уже завершены, в частности, достроен Алабяно-Балтийский тоннель, готова эстакада у метро "Тушинская", реконструированы путепроводы на МЦК и развязка на МКАД. Строительство моста через реку Сходню планируется закончить уже в 2021 году.

Отметим, что в Строгине, Митине, Южном Тушине и Покровском-Стрешневе проживают около полумиллиона жителей, тогда как рабочих мест там около 130 тысяч. Чтобы у населения было больше возможностей найти работу рядом с домом, на северо-западе столицы планируется создать еще порядка 72 тысяч рабочих мест.

В частности, для этого на бывшем Тушинском аэродроме решено возвести 4,5 млн квадратных метров недвижимости. Бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, пожарное депо и другие объекты дадут как минимум 40 тысяч рабочих мест.

Для того, чтобы все жители могли получать качественную медицинскую помощь, в городе реализуется программа модернизации объектов здравоохранения. Так, в Строгине на улице Твардовского к 2023 г. появится новая семиэтажная поликлиника. В ней будут работать терапевтическое, рентгено­диагно­сти­ческое отделения, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, включая кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии. Кроме того, в течение 2021-22 г.г. отремонтируют четыре поликлиники в Митине, две в Строгине и одну в Южном Тушине.

На Волоколамском шоссе идет строительство новой инфекционной больницы. Старые корпуса больницы № 1 уже снесли, на их месте возведут объекты, отвечающие всем современным требованиям. Пациенты там будут размещаться в изолированных палатах со специальной системой вентиляции.

Для больницы создадут собственную клиническую лабораторию четвертого – высшего – уровня биобезопасности. Все анализы будут проводить на месте без транспортировки в другие центры. Там обустроят также диагностическое отделение, операционный блок и акушерский стационар для женщин с инфекционными заболеваниями. Работы планируется завершить уже в 2022 году.

Полным ходом идет в СЗАО реализация программы реновации. Так, в Митине расселят около 2,4 тысячи жителей 14 домов поселка Новобратцевского. Первые переселенцы уже отпраздновали новоселье. В Южном Тушине расселить предстоит 18,3 тысячи жителей 111 домов. Стартовые дома строятся на Сходненской и Лодочной улице и в Светлогорском проезде, первые ключи выдадут в 2022 году. В Покровском-Стрешневе начало переселения запланировано на 2024 год.

Для удобства жителей также решено открыть в СЗАО флагманский центр госуслуг. Он будет работать ежедневно до 22:00 в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская". При этом районные центры "Мои документы" продолжат работать в прежнем режиме.

И, конечно, повсеместно идут работы по благоустройству территорий, созданию парков для прогулок, площадок для занятий спортом, детских игр.