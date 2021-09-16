Что известно о заболевших коронавирусом в окружении Путина

Что известно о заболевших коронавирусом в окружении Путина
Владимир Путин. Фото: President of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Президент отмечал, что инфекцию нашли у нескольких десятков человек

Владимир Путин был вынужден уйти на карантин из-за выявленных среди его окружения случаев заражения коронавирусом. Как рассказал сам глава государства на саммите ОДКБ, ковид выявили сразу у нескольких десятков человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил информацию о заболевших.

По его словам, COVID-19 нашли у тех, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства и его безопасности. Вспышка заболеваемости произошла в сентябре. 

"Кто-то был инфицирован, поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", – пояснил он.

При этом практически все, кто работает с Владимиром Путиным, прошли вакцинацию от коронавируса. Тяжелых случаев течения болезни среди заразившихся нет. Как отметил Песков, от этого их спасла прививка.

Он отметил, что после выспышки заболеваемости в Кремле не ставят под вопрос эффективность российских вакцин. 

Владимир Путин будет работать в режиме самоизоляции, как минимум неделю, но пока о конкретных сроках говорить рано, указал пресс-секретарь.

Источник: радио "Маяк" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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