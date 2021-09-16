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Владимир Путин был вынужден уйти на карантин из-за выявленных среди его окружения случаев заражения коронавирусом. Как рассказал сам глава государства на саммите ОДКБ, ковид выявили сразу у нескольких десятков человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил информацию о заболевших.
По его словам, COVID-19 нашли у тех, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства и его безопасности. Вспышка заболеваемости произошла в сентябре.
"Кто-то был инфицирован, поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", – пояснил он.
При этом практически все, кто работает с Владимиром Путиным, прошли вакцинацию от коронавируса. Тяжелых случаев течения болезни среди заразившихся нет. Как отметил Песков, от этого их спасла прививка.
Он отметил, что после выспышки заболеваемости в Кремле не ставят под вопрос эффективность российских вакцин.
Владимир Путин будет работать в режиме самоизоляции, как минимум неделю, но пока о конкретных сроках говорить рано, указал пресс-секретарь.
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