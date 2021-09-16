От некоторых привычек придется отказаться

Когда в доме появляется маленький ребенок, с самого первого дня родители стараются окружить его заботой и любовью. Существуют некоторые приметы, связанные с тем, как стоит вести себя с новым членом семьи.

Что нельзя делать

1. Нежелательно подносить малыша к зеркалу. Считается, что из-за этого он еще не скоро заговорит.

2. Нужно отказаться от привычки целовать пяточки ребенка. В соответствии с суеверием, характер у него будет сложный. Также малыш научиться ходить позже, чем положено.

3. Лучше не говорить чужим людям, сколько месяцев/лет вашему чаду. Так вы оградите наследника от сглаза.

4. Не стоит щекотать ребенка, в противном случае вас ждут бессонные ночи.

5. Нежелательно на ночь оставлять одежду малыша не на своем месте. Суеверные люди считают, что после 12 ночи по дому бродят злые духи. Если они коснутся детских вещей, то ребенок откажется засыпать.

6. Некоторые не советуют называть наследника в честь кого-то из родственников. Ангел-хранитель не сможет помогать сразу двоим, поэтому одного из членов семьи ждут несчастья.

7. Если ребенок еще не научился хорошо разговаривать, не стоит давать ему блюда, изготовленные из рыбы. Это связано с тем, что данные животные немы.

8. Не нужно постригать ребенка, пока ему не исполнится год. Длинные и густые волосы считаются символом благополучия.

9. Плохой приметой является мытье малыша в пятницу и воскресенье.

10. Нельзя доедать за своим чадом хлеб. Таким образом вы якобы лишаете его здоровья.