Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru

Система поможет проложить оптимальный маршрут

Для удобства избирателей в Москве на портале городских услуг mos.ru запущен специальный сервис. С его помощью можно узнать адрес своего избирательного участка, телефон и наиболее удобный путь.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти по ссылке и ввести свой адрес регистрации. На открывшейся карте будет проложен рекомендованный пеший маршрут, а ниже указано, как можно добраться до избирательного участка на общественном транспорте.

На все вопросы, возникающие в связи с голосованием, также ответят по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Выборы – 2021 состоятся 17-19 сентября. Москвичи могут прийти на традиционные избирательные участки или проголосовать онлайн, если заявка была вовремя направлена и одобрена. Участники дистанционного электронного голосования станут претендентами на призы программы "Миллион призов".