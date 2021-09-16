Система электронного голосования надежна и готова к выборам 17 - 19 сентября

Внезапный сбой связи не помешает избирателям

Система онлайн-голосования успешно прошла все тесты и проверки и готова выдержать в дни выборов 17-19 сентября даже массированные DDOS-атаки. Об этом заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

Он напомнил, что московская система электронного дистанционного голосования существует с 2019 года и постоянно совершенствуется. К нынешним выборам сервис доработан так, что даже внезапный сбой связи не помешает избирателю отправить свой голос.

"Избиратель сможет воспользоваться функцией "отложенное решение" – вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен. Таким образом, можно сказать, что бюллетень является несгораемым",

– пояснил Артем Костырко. Он добавил, что функция "отложенного решения" позволяет проголосовать в течение 24 часов с момента первой загрузки цифрового бюллетеня, но использовать ее можно не чаще, чем один раз в три часа. Если же у избирателя возникнут серьезные технические проблемы, он сможет воспользоваться компьютерами, установленными в центрах госуслуг "Мои документы".

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. У пользователя, который загрузит цифровой бюллетень буквально в последнюю минуту выборов, будет четверть часа на то, чтобы сделать выбор и отправить бюллетень для подсчета.

Как стало известно 16 сентября, всего в электронном голосовании смогут принять участие 2 014 765 москвичей.