Еще 60 зданий включены в программу реконструкции районных поликлиник

Московская администрация серьезно взялась за обновление амбулаторного фонда в российской столице. Как отметил глава города Сергей Собянин, местные власти долго анализировали возможность реализации программы по капитальной реконструкции поликлиник. В итоге было принято решение серьезно расширить проект по обновлению амбулаторного звена.

Градоначальник напомнил, что ремонтные работы в таких медицинских учреждениях обычно занимают порядка полутора лет. При этом по нормативу на подобные мероприятия выделяется даже больше – два года.

Это значит, что на протяжении долгого времени пациентам клиник придется лечиться в других учреждениях и тратить время на дорогу. Если же ремонт растянется лет на пять, то неудобство для горожан будет весьма ощутимым.

Впрочем, несмотря на все подводные камни, столичная администрация приняла решение провести масштабные работы в данной отрасли. Сергей Собянин сообщил, что за последнее время уже отремонтировано порядка 30 поликлиник. Рабочие научились справляться со сложной задачей за полгода-год. Чаще всего отремонтировать медицинское учреждение удается всего за девять месяцев.

Глава Москвы отметил, что по факту создаются новые современные медицинские учреждения. Поликлиники оборудованы новейшей техникой. Пациенты таких заведений поражаются уровню комфорта и доступности медицинских процедур.

Столичные власти решили добавить в программу обновления еще 60 поликлиник. На первом этапе было принято решение о реконструкции 137 зданий. В целом, за пять лет будет обновлена половина амбулаторного фонда российской столицы.