Роскомнадзор допустил оборотные штрафы против Google, Facebook и Twitter

Роскомнадзор допустил оборотные штрафы против Google, Facebook и Twitter
Фото: Stefan Boness / Ipon, via www.imag / www.globallookpress.com
Меры будут применяться в отношении компаний, не выполняющих предписания РКН

На компании, систематически нарушающие требование российского законодательства и не выполняющие предписания по удалению запрещенного контента, могут быть наложены оборотные штрафы. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о Google, Facebook и Twitter, в отношении которых уже вынесены решения о штрафах на миллионы рублей, но которые продолжают уклоняться от обязательств по удалению противоправной и запрещенной информации.

Оборотный штраф рассчитывается из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке, уточняет "Интерфакс".

Представитель РКН также сообщил, что ведомство располагает сведениями о том, как крупные западные IT-компании способствуют обходу блокировок интернет-ресурсов, ведущих незаконную деятельность.

"Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается", – заверил Субботин.

Иностранные IT-гиганты были неоднократно оштрафованы в 2021 году за несоблюдение требований российского законодательства. 

Источник: Интерфакс
Николай ВИКТОРОВ

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