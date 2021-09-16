Собянин вручил москвичам - призерам Паралимпиады сертификаты на премиальные выплаты

Градоначальник на торжественной церемонии назвал спортсменов людьми с неограниченными возможностями

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил атлетов с высокими достижениями на прошедших в Токио Паралимпийских играх. 17 спортсменов из Москвы стали победителями и призерами в личном и командном зачете в девяти видах спорта.



Обращаясь к участникам Паралимпиады, Собянин назвал их людьми с неограниченными возможностями, обладающими талантом, силой воли и трудолюбием.

Параолимпийский комитет РФ на состязаниях в Японии представляли 243 атлета. Из них – 46 жителей столицы. В неофициальном командном зачете наша сборная заняла четвертое место. Спортсмены вернулись домой с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями. При этом московские спортсмены завоевали 23 медали – из них четыре "золота", восемь серебряных наград и 11 бронзовых.

Мэр Москвы выразил благодарность не только столичным спортсменам, но и их наставникам, которые помогли добиться выдающихся результатов.

Как отметила заслуженный мастер спорта по плаванию Дарья Пикалова, в Москве много внимания уделяется развитию спорта. Спортплощадки строят в парках и дворах, в городе возвели огромные спортивные объекты, такие, как "Лужники", например.

Отметим, что все спортсмены из столицы, ставшие чемпионами и призерами Паралимпиады, представляют учреждения Москомспорта.

Как стало известно, Собянин принял решение о премиальных выплатах московским спортсменам, которые завоевали награды на Играх в Токио.

Паралимпийским чемпионам выплатят по четыре миллиона рублей. Обладателям серебряных медалей – по два с половиной миллиона, а бронзовым призерам – по миллиону и семьсот тысяч.

Готовившим чемпионов и призеров к состязаниям тренерам выплатят по 50 процентов от озвученных выше сумм.

Напомним, что в столице сейчас живет порядка миллиона граждан с инвалидностью. Медицинские показания для занятий спортом, физкультурой есть у 400 тысяч из них. При этом регулярно занимаются около 47 тысяч.

В 21 учреждении Москомспорта проходят спортподготовку 2111 инвалидов. Существует четыре вида адаптивного спорта, по которым ведется подготовка. Это спорт слепых, глухих, людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также тех, у кого есть нарушения интеллекта. Занимаются с инвалидами 140 тренеров.

В Москве сегодня существует 114 физкультурно-оздоровительных комплексов для таких людей, а также более 3,6 тысяч разнообразных спортзон: это и бассейны, и велосипедные дорожки, и катки, и спортзалы, и многое другое.

В период с 2010 по 2021 год в Москве для инвалидов приспособили 323 здания, находящихся в ведении Москомспорта. Теперь эти строения оборудованы пандусами, поручнями и всем необходимым для людей с ограниченными возможностями.

В столице каждый год проводят окружные и городские мероприятия для инвалидов. Так, в 2021-м планируется больше 500 мероприятий по разным видам спорта.

Столичные спортсмены с ограниченными возможностями, участвующие в международных состязаниях, вносят значительный вклад в успешные выступления российской сборной.