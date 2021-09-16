Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

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В столице подобрали еще 10 адресов для реализации программы переселения москвичей из ветхого жилого фонда в новостройки. Дополнительные дома по программе реновации будут построены в пяти округах и восьми районах Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Новые стартовые площадки для строительства будут расположены по адресам:
В общей сложности здесь появится 177,3 тыс. квадратных метров жилья, куда переедут 6,5 тысячи москвичей из 2537 квартир в старых домах.
Всего в московскую программу реновации вошло 5175 домов. В них проживает около миллиона человек. Часть из них уже справили новоселье: расселение 311 дома полностью завершено, еще около 10 тысяч человек находятся в процессе переселения сейчас.
Ранее участники реновации получили возможность жаловаться на дефекты в новых домах онлайн.
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