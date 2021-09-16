Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

На 523 стартовых площадках будет построено 8,3 млн квадратных метров жилья

В столице подобрали еще 10 адресов для реализации программы переселения москвичей из ветхого жилого фонда в новостройки. Дополнительные дома по программе реновации будут построены в пяти округах и восьми районах Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Новые стартовые площадки для строительства будут расположены по адресам:

3-й Нижнелихоборский проезд, владение 5

Минусинская улица, владения 12–14

Лосевская улица (вблизи дома 3)

Байкальская улица, владение 28

Мироновская улица, владение 32

Щербаковская улица, владение 5а

Даниловская набережная, владение 8

Улица Свободы, дом 1, корпус 4

Окружная улица, дом 2а

Светлогорский проезд, дом 1

Проезд Досфлота, владение 2

В общей сложности здесь появится 177,3 тыс. квадратных метров жилья, куда переедут 6,5 тысячи москвичей из 2537 квартир в старых домах.

Всего в московскую программу реновации вошло 5175 домов. В них проживает около миллиона человек. Часть из них уже справили новоселье: расселение 311 дома полностью завершено, еще около 10 тысяч человек находятся в процессе переселения сейчас.

Ранее участники реновации получили возможность жаловаться на дефекты в новых домах онлайн.