Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы / АНГ Москвы
На 523 стартовых площадках будет построено 8,3 млн квадратных метров жилья

В столице подобрали еще 10 адресов для реализации программы переселения москвичей из ветхого жилого фонда в новостройки. Дополнительные дома по программе реновации будут построены в пяти округах и восьми районах Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Новые стартовые площадки для строительства будут расположены по адресам:

  • 3-й Нижнелихоборский проезд, владение 5
  • Минусинская улица, владения 12–14
  • Лосевская улица (вблизи дома 3)
  • Байкальская улица, владение 28
  • Мироновская улица, владение 32
  • Щербаковская улица, владение 5а
  • Даниловская набережная, владение 8
  • Улица Свободы, дом 1, корпус 4
  • Окружная улица, дом 2а
  • Светлогорский проезд, дом 1
  • Проезд Досфлота, владение 2

В общей сложности здесь появится 177,3 тыс. квадратных метров жилья, куда переедут 6,5 тысячи москвичей из 2537 квартир в старых домах.

Всего в московскую программу реновации вошло 5175 домов. В них проживает около миллиона человек. Часть из них уже справили новоселье: расселение 311 дома полностью завершено, еще около 10 тысяч человек находятся в процессе переселения сейчас.

Ранее участники реновации получили возможность жаловаться на дефекты в новых домах онлайн.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Власти ожидают запуска своего газопровода

"Гвалт по всему миру": Лукашенко заявил об истерике в Европе после учений "Запад-2021"

НАТО заявляет об угрозах в своей адрес, хотя и постоянно проводит маневры на рубежах РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей