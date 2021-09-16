Госслужащая решила сплясать для коллег

Украинское государство продолжает жить по своим собственным законам. Новости с Незалежной порой поражают воображение простого обывателя. Так, в одном из украинских городов произошло весьма примечательное событие. Заседание мэрии Черноморска прервала чиновница-балерина.



Госслужащие обсуждали важные проблемы города, но внезапно им пришлось замолкнуть. В зал стремительно влетела балерина и начала плясать перед местным мэром. Дама исполнила танец из легендарного балета "Лебединое озеро".

Любительницей самодеятельности оказалась начальница отдела культуры, передает 5-tv.ru. Таким образом госслужащая решила поздравить вышестоящего руководителя с днем рождения.

Ранее стало известно, что один из украинских телеканалов хотят наказать за советские фильмы.