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Украинское государство продолжает жить по своим собственным законам. Новости с Незалежной порой поражают воображение простого обывателя. Так, в одном из украинских городов произошло весьма примечательное событие. Заседание мэрии Черноморска прервала чиновница-балерина.
Госслужащие обсуждали важные проблемы города, но внезапно им пришлось замолкнуть. В зал стремительно влетела балерина и начала плясать перед местным мэром. Дама исполнила танец из легендарного балета "Лебединое озеро".
Любительницей самодеятельности оказалась начальница отдела культуры, передает 5-tv.ru. Таким образом госслужащая решила поздравить вышестоящего руководителя с днем рождения.
Ранее стало известно, что один из украинских телеканалов хотят наказать за советские фильмы.
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