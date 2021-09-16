Штаб по наблюдению за выборами готов к трехдневному голосованию в Москве

Штаб по наблюдению за выборами готов к трехдневному голосованию в Москве
Фото: Софья Сандурская /АНГ "Москва"
Чистоту процедуры обеспечат наблюдатели, юристы, IT-специалисты

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборным процессом-2021 в российской столице провели совещание в "Экспоцентре". Эксперты подчеркнули, что полностью готовы к предстоящему голосованию.

Как отметил глава ОШ Алексей Венедиктов, уже завтра, 17 сентября, в "Экспоцентр", где расположился штаб, будут поступать сигналы с каждого избирательного участка в столице. Там же будет работать видеоцентр. Задача активистов – обеспечить проведение честного и легитимного голосования.

Напомним, в российской столице будут функционировать почти 3,5 тысячи избирательных участков. В списках избирателей числятся чуть более 7,5 миллионов человек. Среди них около 100 тысяч – иногородние. Проголосовать в дистанционном формате решили более 2 миллионов москвичей.

Общественный штаб выделил отдельных сотрудников, которые осуществят контроль за проведением электронного голосования. Специалисты будут бдительно следить за всеми этапами процедуры.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов обратил внимание, что люди, решившие отдать свой голос в дистанционном формате, были исключены из списков на участках, чтобы не допустить возможности повторного голосования.

Для упрощения работы наблюдателей было специально создано приложение "Мобильный наблюдатель". Замглавы ОШ Илья Массух отметил, что с его помощью будет обеспечена возможность оперативной связи.

Также наблюдатели смогут связаться со штабом с помощью колл-центра. Таким образом, наблюдатели, а также юристы и IT-специалисты будут бдительно следить за проведением выборного процесса.

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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