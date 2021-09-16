В Подмосковье начали подачу тепла в жилые дома во всех муниципалитетах

На первом месте, как и всегда - соцобъекты

Во всех муниципалитетах области уже начали подавать тепло в жилые дома. Об этом со ссылкой на Минэнерго пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Больше 80 процентов пробных топок к этому моменту уже завершили, сообщил глава министерства Александр Самарин. Он напомнил при этом, что на первом месте всегда – социальные объекты. Глава ведомства заверил, что уже к пятнице, 17 сентября, во всех школах, больницах, детсадах будет тепло.