Бортпроводница назвала неожиданный предмет

Полиэтиленовое изделие может выручить в трудную минуту, заявила девушка.

Стюардесса Кэт Камалани из США, которая часто делится полезными советами и деталями своей работы в соцсетях, настоятельно рекомендует возить с собой шапочку для душа. Ее можно применить самым неожиданным способом. Бортпроводница рассказала, что этот одноразовый предмет поможет, если нужно положить в чемодан обувь, а подошва не очень чистая. Надев на кроссовки или туфли шапочку для душа, вы не запачкаете другие вещи в чемодане.

Российские пользователи в большинстве своем, впрочем, лайфхак не оценили. Многие задались вопросом: неужели на Западе не знают про бахилы. Другие недоумевают, почему бы не вымыть обувь перед тем, как положить ее в чемодан.

Ранее бортпроводница рассказала о тайном способе отомстить, если нахамил пассажир.