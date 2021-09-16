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Полиэтиленовое изделие может выручить в трудную минуту, заявила девушка.
Стюардесса Кэт Камалани из США, которая часто делится полезными советами и деталями своей работы в соцсетях, настоятельно рекомендует возить с собой шапочку для душа. Ее можно применить самым неожиданным способом. Бортпроводница рассказала, что этот одноразовый предмет поможет, если нужно положить в чемодан обувь, а подошва не очень чистая. Надев на кроссовки или туфли шапочку для душа, вы не запачкаете другие вещи в чемодане.
Российские пользователи в большинстве своем, впрочем, лайфхак не оценили. Многие задались вопросом: неужели на Западе не знают про бахилы. Другие недоумевают, почему бы не вымыть обувь перед тем, как положить ее в чемодан.
Ранее бортпроводница рассказала о тайном способе отомстить, если нахамил пассажир.
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