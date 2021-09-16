В столице заработали станции "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского"

Московская администрация прикладывает серьезные усилия для улучшения транспортной доступности всех районов города и повышения уровня комфорта жизни граждан. Так, столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о завершении возведения станций Большой кольцевой линии "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

Руководитель столичной администрации рассказал, что уже в ближайшее время на этих станциях стартуют пассажирские транспортировки. Появление новых транспортных узлов в существенной степени упростит жизнь многим жителям Москвы. Добираться до необходимых пунктов назначения станет значительно проще.

Отмечается, что юго-западный участок БКЛ был построен в установившихся традициях столичного метрополитена.

Три станции будут открыты для москвичей и гостей города до конца текущего года. Транспортные узлы откроют в составе БКЛ от "Мневников" до "Каховской". Этот отрезок транспортной магистрали включает в себя 10 станций. Единовременное открытие такого большого участка станет первым в истории столичной подземки.

Отмечается, что появление новых станций поможет разгрузить соседние транспортные узлы. Для того чтобы на 100% включить новые постройки в жизнь москвичей, к ним будут подведены маршруты городского транспорта.