Что случилось с собачкой Лукашенко: в Белоруссии ответили на слухи о трагедии

Что случилось с собачкой Лукашенко: в Белоруссии ответили на слухи о трагедии
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Многие искренне переживали за шпица по кличке Умка

Недавно интернет-пространство разорвала сплетня о страшной участи маленького любимца белорусского лидера Александра Лукашенко. Многие знакомы с очаровательным белоснежным шпицем по кличке Умка. Следящие за жизнью питомца Батьки фанаты могут быть спокойны – с песиком все в порядке.

Вопрос о состоянии пушистого друга главнокомандующего возник после того, как некие недоброжелатели распространили в интернете слухи о том, что животное якобы погибло. С какой целью был сделан такой необычный вброс, непонятно.

В телеграм-канале "Брест 97%" "очевидец" рассказал, что Умка погиб прямо на его глазах. Трагедия якобы случилась во время учений "Запад-2021". Мол, Лукашенко по обыкновению явился на официальное мероприятие в компании маленькой собачки. Та неосмотрительно решила прогуляться рядом с палаткой с боеприпасами, которые охраняли военные с овчарками. Вот одна из клыкастых, по словам сплетников, и загрызла песика.

Впрочем, тронувшая многих до глубины души трагическая история оказалась вымыслом. При этом волна негодования поднялась достаточно высокая. В итоге приближенным к Лукашенко пришлось даже предоставить фотодоказательство того, что Умка жив. В интернет выложили снимок с довольным песиком, восседающим на резном столе в кабинете высокопоставленного госслужащего из Таджикистана. Именно туда Лукашенко отправился с официальным визитом.

Кстати, недавно Батька пришел в восторг от резиденции таджикского президента Эмомали Рахмона.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость311077
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Очень "интересная" новость! Утро на мышей сходит!
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