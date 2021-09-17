Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году
Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
В стране согласовали производственный календарь

Российские власти утвердили перенос выходных дней, которые выпадают на праздничные в 2022 году, на другие даты. Производственный календарь появился в Телеграм-канале Правительства РФ.

Так, выходные 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенесены на 3 и 10 мая. В итоге новогодние праздники продлятся 9 дней – с 1-го по 9-е включительно.

В феврале россияне смогут традиционно отдохнуть 23-го числа – в День защитника Отечества.

В первый весенний месяц нерабочими в связи с Международным женским днем будут 6-8 марта. Что касается субботы, 5-го числа, то выходной как раз переносится на понедельник, 7-е.

Майские праздники разделены на два периода. В первый раз жители РФ будут отдыхать в период с 30 апреля по 3 мая включительно, во второй – с 7 по 10 мая.

В июне будет три выходных – 11, 12 и 13 числа.

В ноябре отдохнуть от работы и учебы можно будет в период с 4-го по 6-е.

Кстати, в следующем году 31-е число будет нерабочим днем. Оно выпадает на субботу.

Как отмечает URA.RU, в 2022 году жителей России ждут 18 дополнительных выходных дней. 

Источник: Телеграм-канал "Правительство России" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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