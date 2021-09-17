Почему иностранцы отказываются брать в жены россиянок

Почему иностранцы отказываются брать в жены россиянок
Фото: pixabay.com
Некоторые представители мужского пола до сих пор верят в стереотипы

Супружеские пары, в которых представительница прекрасного пола является гражданкой РФ, а мужчина – иностранцем, встречаются не очень часто. Выходец из КНР объяснил, почему заграничные женихи не спешат связывать свою жизнь с русскими красавицами.

Первое, что пугает выходцев из других стран – это разные менталитет и традиции. Прежде всего это касается расхождений во мнениях, как должен строиться брак и как будут распределяться роли между мужчиной и женщиной.

Многих представителей сильного пола смущает подход россиянок к бытовым делам. Им кажется, что женщины из РФ небрежно выполняют свою работу, пытаясь как можно скорее от нее избавиться. Многие барышни, по мнению китайца, закрывают глаза на детали, которые крайне важны.

Существует стереотип, что русская женщина "и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет". Это напрямую связано с ее характером – стойким и волевым. Иногда россиянки бывают слишком непредсказуемы и непреклонны, что не нравится иностранцам.

Некоторые заграничные женихи уверены, что жительницы России склонны к частому употреблению алкоголя, передает 5-tv.ru.

И, наконец, иностранцы считают, что русские красавицы пренебрегают своим здоровьем и легкомысленно относятся к своей внешности. Последнее якобы проявляется уже после свадьбы. Как только женщина понимает, что мужчина попался в ее сети, то расслабляется и перестает следить за собой, полагая, что муж будет любить ее любой. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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