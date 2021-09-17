Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов

Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
За последние 20 лет город поддержал более 2,5 тыс. инициатив НКО

В Москве подвели итоги очередного конкурса грантов на реализацию социальных инициатив. В нем приняли участие 799 некоммерческих организаций. Поддержку получили 172 проекта, представленные благотворительными фондами, молодежными и волонтерскими движениями, спортивными клубами и т.п.

Конкурс грантов на социально значимые проекты Москва проводит уже 20 лет. За это время поддержку получили более 2,5 тыс. НКО, отметил на своем сайте мэр Сергей Собянин. В этом году наиболее популярным направлением стала тема "Молодежь Москвы" ‒ гранты выделены на реализацию 50 таких проектов.

Среди них – проект центра "Команда" под названием "Будущее уже сегодня!". Он представляет собой комплекс профориентационных занятий для развития конструкторских способностей и технического мышления школьников.

В номинации "Гражданские инициативы" среди победителей оказался проект "Территория поколений" движения "Наставники России". Грант позволит провести серию семинаров и мастер-классов для подростков, в ходе которых психологи, преподаватели и студенты поделятся своим опытом познания себя и мира.

Гранты также получили центр детской футбольной подготовки "Мегасфера" и центр физической культуры и спорта "Уника". Теперь они смогут привлечь больше детей к футбольным тренировкам и провести занятия по гребле на SUP-бордах.

Еще один победитель – экоцентр "Сборка", цель которого – дать ненужным вещам шанс на вторую жизнь и наладить раздельный сбор мусора для дальнейшей переработки. Проекту "Мамино окно" грант поможет расширить помощь для многодетных мам и беременных женщин. Российский Союз ветеранов Афганистана благодаря гранту за проект "Наследие великих героев России" организует встречи с ветеранами боевых действий и участниками локальных конфликтов, концерты и другие мероприятия, призванные увековечить память павших в войнах.

Посмотреть полный список победителей очередного конкурса грантов можно на сайте грантымэра.душевная.москва.

Напомним, претендовать на гранты до 5 млн рублей могут организации со стажем работы более одного года. Недавно созданные НКО могут рассчитывать на поддержку в размере до 500 тысяч рублей.

Для поддержки социально ориентированных НКО в Москве также создана сеть коворкинг-центров, где есть рабочие места, переговорные комнаты, концертные и выставочные залы. С начала текущего года некоммерческие организации воспользовались их услугами более пяти тысяч раз. Также в городе действует движение "Мосволонтер", зарегистрироваться в котором может каждый неравнодушный человек.

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ
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