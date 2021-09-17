Ковры и фонтаны из фруктов: как лидеров ОДКБ встретили в Таджикистане - видео

Ковры и фонтаны из фруктов: как лидеров ОДКБ встретили в Таджикистане - видео
Эмомали Рахмон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Неофициальный вечер прошёл в дружеской атмосфере

Когда заседания ОДКБ и ШОС подошли к концу, президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил лидеров государств принять участие в дружеском вечере. Участники заседаний вышли на улицу и оказались в настоящем фруктовом раю. 

Рахмон решил удивить лидеров Белорусии Александра Лукашенко, Узбекистана Шавката Мирзиеева, Кыргызстана Садыра Жапарова, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также премьер-министров Армении Никол Пашиняна и Пакистана Имрана Хана. 

В саду установили фигуры, полностью выполненные из фруктов и сухофруктов. Из них же был выполнен весь ландшафт. Особенно гостей впечатлили огромные пирамиды из арбузов и дынь. Из них же рядом шумели красивые фонтаны. В другом уголке райского сада расположились огромные деревья с тяжелыми виноградными гроздьями, а из яблок, персиков и других фруктов было выложено большое сердце. 

"Мы постарались, чтобы вам было приятнее. Поднять настроение", 

– заявил Рахмон. 

После выставки природных богатств Таджикистана, главы государств отправились на неформальный ужин, который прошел в дружеской атмосфере. 

"Прогулка гостей прошла в теплой и искренней атмосфере дружбы и братства. Гости насладились зеленой природой и свежим воздухом солнечного Таджикистана, посетили выставку природных богатств нашей раеподобной страны", 

рассказали в пресс-службе президента Таджикистана, уточнив, что гости были в восторге и от выставки, и от ужина. 

Напомним, что в ходе официальной встречи члены ОДКБ приняли совместную декларацию по защите южных рубежей. 

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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