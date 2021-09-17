Шойгу снова стал дедушкой - фото

Шойгу снова стал дедушкой - фото
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Его младшая дочь родила первенца

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу снова стал дедушкой. Пополнение в семействе произошло у его младшей дочери Ксении. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

В сториз она опубликовала фотографию, объявив, что ребенок появился на свет. Как до этого рассказывала она вместе со своим избранником Алексеем Столяровым, это девочка.

Фото: instagram.com/ksenia_shoigu/

Беременность Ксении не была запланированной, однако, по ее словам, все члены семьи были рады этой новости. 

Для главы Минобороны внучка стала третьей. У старшей дочери министра Юлии двое детей – девочка Даша и мальчик Кирилл.

До того, как общественности стало известно о пополнении в семействе Шойгу, он посетил избирательный участок для того, чтобы проголосовать на выборах в ГД. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США

Подобный сигнал со стороны России назвали редкостью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей