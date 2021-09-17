Его младшая дочь родила первенца

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу снова стал дедушкой. Пополнение в семействе произошло у его младшей дочери Ксении. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

В сториз она опубликовала фотографию, объявив, что ребенок появился на свет. Как до этого рассказывала она вместе со своим избранником Алексеем Столяровым, это девочка.

Беременность Ксении не была запланированной, однако, по ее словам, все члены семьи были рады этой новости.

Для главы Минобороны внучка стала третьей. У старшей дочери министра Юлии двое детей – девочка Даша и мальчик Кирилл.

До того, как общественности стало известно о пополнении в семействе Шойгу, он посетил избирательный участок для того, чтобы проголосовать на выборах в ГД.