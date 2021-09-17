Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрируют

Работы планируют завершить до конца сентября

Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду скоро снова будут радовать москвичей. Архитектурный шедевр середины XIX века до недавнего времени находился в ужасающем состоянии, но реставраторам удалось спасти уникальный памятник.

Ворота Александринского дворца созданы в стиле позднего ампира по проекту архитектора Евграфа Тюрина. На высоких пилонах по бокам были установлены античные статуи мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Композиция получила название "Времена года". Но со временем белокаменные массивные конструкции сильно накренились.

Чтобы их спасти, потребовалось раскопать фундамент, установить вокруг прочный стальной каркас и залить его бетоном. Затем реставраторы максимально бережно в течение 8 часов с помощью гидравлических домкратов выравнивали положение правого пилона. Аналогичные работы предстоит провести с левым. Проектное решение опубликовано на сайте mos.ru.

Скульптурные композиции сейчас находятся в мастерских реставраторов. Ограда дворца также приводится в порядок. Планируется, что ворота будут приведены в первозданный вид уже к концу сентября, а полностью восстановление комплекса Александринского дворца планируется завершить в 2023 году.

Александринский дворец является объектом культурного наследия федерального значения и находится в северной части Нескучного сада (Ленинский проспект, дом 14). Сейчас в здании располагается Президиум Российской академии наук. Восстановительные работы ведутся за счет средств, предоставленных РАН в виде гранта из бюджета города Москвы.