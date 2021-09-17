Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрируют

Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрируют
Фото: mos.ru
Работы планируют завершить до конца сентября

Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду скоро снова будут радовать москвичей. Архитектурный шедевр середины XIX века до недавнего времени находился в ужасающем состоянии, но реставраторам удалось спасти уникальный памятник.

Ворота Александринского дворца созданы в стиле позднего ампира по проекту архитектора Евграфа Тюрина. На высоких пилонах по бокам были установлены античные статуи мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Композиция получила название "Времена года". Но со временем белокаменные массивные конструкции сильно накренились.

Чтобы их спасти, потребовалось раскопать фундамент, установить вокруг прочный стальной каркас и залить его бетоном. Затем реставраторы максимально бережно в течение 8 часов с помощью гидравлических домкратов выравнивали положение правого пилона. Аналогичные работы предстоит провести с левым. Проектное решение опубликовано на сайте mos.ru.

Скульптурные композиции сейчас находятся в мастерских реставраторов. Ограда дворца также приводится в порядок. Планируется, что ворота будут приведены в первозданный вид уже к концу сентября, а полностью восстановление комплекса Александринского дворца планируется завершить в 2023 году.

Александринский дворец является объектом культурного наследия федерального значения и находится в северной части Нескучного сада (Ленинский проспект, дом 14). Сейчас в здании располагается Президиум Российской академии наук. Восстановительные работы ведутся за счет средств, предоставленных РАН в виде гранта из бюджета города Москвы.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США

Подобный сигнал со стороны России назвали редкостью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей