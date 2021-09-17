Новоселье на Северо-Востоке Москвы отпраздновали 2000 участников реновации

Под программу переселения из ветхого жилья в СВАО передано 19 новостроек

В Москве активно реализуется программа реновации. На северо-востоке в новые квартиры уже переехали 2 тысячи жителей ветхих пятиэтажек, еще десятки домов для переселенцев строятся.

Сейчас в СВАО по программе реновации заселяют 19 новостроек, расположенных в девяти районах округа: Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще, Ростокине, а также Бабушкинском, Северном, Лосиноостровском, Ярославском и Бутырском районах.

Первые переезды в рамках программы начались в 2018 году.

"За три года под заселение переданы 19 домов, благодаря чему около двух тысяч семей смогли отпраздновать новоселье. Сейчас на территории округа для нужд программы строят и проектируют 34 объекта",

– сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Всего в СВАО в программу реновации вошло 499 домов, где проживают 86,5 тысячи человек. В целом по столице переселят из ветхого жилья около миллиона москвичей. Накануне мэр Сергей Собянин утвердил адреса еще нескольких стартовых площадок в разных районах города, где будут строить дома для участников программы реновации.