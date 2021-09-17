Родственник раскрыл тайное пророчество Ванги

Родственник раскрыл тайное пророчество Ванги
Фото: Serguei Fomine / Russian Look / www.globallookpress.com
Секрет племянник ясновидящей хранил много лет

Ванги не стало 25 лет назад, но до сих пор мир обращается к ее пророчествам, потому что большая их часть действительно сбывалась. Порой всплывают предсказания, о которых ранее никто не знал. Вот и в этот раз племянник ясновидящей рассказал о тайном пророчестве. 

Оно связано с будущим человечества. При жизни Ванга сказала, что спустя время мир настолько изменится, что у людей появится возможность сделать так, чтобы одежда самостоятельно меняла свой цвет. Также благодаря технологиям можно будет изменять степень прозрачности стен домов. 

"Говорила, что придет время, когда дороги будут в небе", 

– добавил родственник пророчицы. 

Если оценить современную реальность, то такое будущее действительно в скором времени станет возможным. С каждым годом новые технологии совершенствуются и занимают все большее место в наших жизнях. Чего стоит только 3D-печать домов, которая еще около пяти лет назад казалась чем-то нереальным. 

Или, например, можно вспомнить о цементе, который светится в темноте, тем самым освещая путь автомобилистам. Такая технология уже активно используется в Нидерландах. 

Что касается одежды, то модные дизайнеры уже во всю реализуют это предсказание Ванги. Ведь некоторые модельеры работают над тем, чтобы создать наряды, цвет которых можно поменять одним движением руки. Если конкретнее, то достаточно будет просто нажать на иконку нужного цвета в мобильном приложении. 

Ранее Филипп Киркоров рассказал о сбывшемся пророчестве Ванги. 

Источник: ICTV ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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