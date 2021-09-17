Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади

Строительство подземного торгового комплекса здесь тоже близится к завершению

На Павелецкой площади в Москве закончено благоустройство центральной части нового парка. Как отметил мэр Сергей Собянин, создаваемое здесь первоклассное общественное пространство по праву может считаться гордостью города. Все работы планируется завершить к концу года.

Долгие годы глаза москвичей и приезжих мозолил котлован у самого Павелецкого вокзала. Покончить с долгостроем помогли решительные меры властей.

"Мы три года тому назад изъяли (участок) у владельцев, которые не работали над этой территорией. Нашелся новый инвестор – компания "ПИК", создали новый концепт этой площади",

– приводит АГН "Москва" слова градоначальника.

Изначально, еще в конце 1990х, на Павелецкой площади хотели построить гигантский торгово-развлекательный центр площадью 120 тысяч квадратных метров и паркинг для него. По новому плану, здесь появится многофункциональный центр, почти вдвое меньший по площади, и к тому же спрятанный под землю.

Три из пяти уровней подземного комплекса займет торгово-развлекательный центр. На четвертом и пятом уровнях устроят паркинг. А на поверхности – ландшафтный парк с искусственными холмами, пешеходными маршрутами, велодорожками, уголками для отдыха, а также кафе и ресторанами.

Там высадят порядка 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тыс. кустарников, разобьют газоны и цветники с разнообразными многолетними и однолетними растениями, установят лавочки и фонари. Украшением парка станут фонтан и открытый амфитеатр.

Кроме этого, около Павелецкого вокзала уже проведена реконструкция трамвайных путей, изменена схема движения транспорта рядом с площадью, а в 2022 г. планируется привести в порядок прилегающие к Павелецкой площади улицы Дубининская и Кожевническая.