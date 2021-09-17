Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Несмотря на карантин Владимир Путин продолжает активно работать. Так, сегодня, 17 сентября, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда. Документ опубликован на официальном сайте Президента России. 

"В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда",

– заявил Путин в ходе онлайн-встречи с мэром Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стоит отметить, что Дорога жизни – это единственная магистраль через Ладожское озеро, благодаря которой было возможно снабжение блокадного Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. 

Глава государства также отметил, что помощь блокадникам и защитникам Ленинграда – это священный долг. 

На выплату могут рассчитывать граждане России, а также те, кто постоянно проживают в Латвии, Литве или Эстонии. Государство выплатит по 50 тысяч рублей и тем, кто находится в Абхазии, Приднестровье или Южной Осетии. 

Также российский президент попросил уделить внимание организационным вопросам, добавив, что выплаты должны быть проведены своевременно и без лишней бумажной волокиты. 

Ранее стало известно, что родственники могут рассчитывать на причитающуюся покойным пенсионерам путинскую выплату в размере 10 тысяч рублей. 

Источник: Официальный сайт Президента России ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Шаман
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Ты бы еще за оборону от половцев вспомнил. Пиарщик третье-сортный.
Гость312684
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P.S.БЛОКАДНИКИ ВСЕГДА должны жить небедно и достойно своему подвигу, а не ТОЛЬКО в дни выборов.
Гость312684
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ПОЧЕМУ щедрость ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ выборов в ГД ?
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