Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Несмотря на карантин Владимир Путин продолжает активно работать. Так, сегодня, 17 сентября, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда. Документ опубликован на официальном сайте Президента России.

"В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда",

– заявил Путин в ходе онлайн-встречи с мэром Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стоит отметить, что Дорога жизни – это единственная магистраль через Ладожское озеро, благодаря которой было возможно снабжение блокадного Ленинграда во времена Великой Отечественной войны.

Глава государства также отметил, что помощь блокадникам и защитникам Ленинграда – это священный долг.

На выплату могут рассчитывать граждане России, а также те, кто постоянно проживают в Латвии, Литве или Эстонии. Государство выплатит по 50 тысяч рублей и тем, кто находится в Абхазии, Приднестровье или Южной Осетии.

Также российский президент попросил уделить внимание организационным вопросам, добавив, что выплаты должны быть проведены своевременно и без лишней бумажной волокиты.

Ранее стало известно, что родственники могут рассчитывать на причитающуюся покойным пенсионерам путинскую выплату в размере 10 тысяч рублей.