Велик риск заплатить за запах чистоты высокую цену

Пользовательница "Тик-Тока" Шантель Мойти опубликовала в своем аккаунте видео, в котором рассказала, как придать вещам приятный аромат. Однако многие раскритиковали предложенный иностранкой лайфхак.

На видео Мойти поместила капсулу для стирки белья в глубокий ковш. Затем она залила все кипятком. Как только средство растворилось в воде, Шантель перелила жидкость в пульверизатор и опрыскала диван, подушки и шторы. Таким образом, по мнению интернет-пользовательницы, можно наполнить квартиру запахом чистого белья.

Ролик набрал более одного миллиона лайков и практически шесть миллионов комментариев.

Многие комментаторы сочли такой метод крайне опасным. Дело в том, что после взаимодействия с капсулами для стирки воспламеняемость ткани увеличивается в несколько раз. Поэтому в случае пожара шансов спасти квартиру становится значительно меньше.

"Не делайте так. Это [средство] не предназначено для вдыхания", – предостерег другой комментатор.

Из-за этого у людей-аллергиков может резко ухудшиться состояние здоровья. Поэтому рисковать ради запаха чистого белья в доме точно не стоит.

Кто-то обратил внимание на то, что на поверхности мебели скорее всего останутся желтые пятна, вывести которые будет не так просто.

Ранее основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров назвал четыре основных ошибки при стирке вещей. При соблюдении всех нюансов вещи прослужат хорошую службу.