Собянин принял участие в открытии памятника погибшим в пандемию медработникам

В борьбе с Covid-19 приняли участие более 50 тысяч врачей и медсестер

В Москве открыли памятник медработникам, которые приняли на себя основной удар пандемии коронавируса. На церемонии присутствовали мэр столицы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Монумент по проекту российского художника Салавата Щербакова установили на территории клинического городка Сеченовского университета на Большой Пироговской улице. На нем надпись: "Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19".

В том, что врачи совершили настоящий подвиг, ни у кого нет сомнений. Именно они встретили первый удар неизвестного вируса, дневали и ночевали в стационарах, неделями не видели родных, порой заражались на рабочем месте и погибали сами. Медработникам Москвы досталось особенно сильно, ведь наш мегаполис находится на перекрестке дорог, и наиболее мощную атаку Covid-19 медики перенесли здесь, отметил Сергей Собянин.

"Этот памятник будет жить десятилетия, века. Но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники – 1,5 млн уже вылеченных пациентов. (…) Пожалуй, это главная память",

– приводит АГН "Москва" слова градоначальника.

Собянин подчеркнул, что в Москве сейчас все городские службы настроены так, чтобы оказывать максимальное содействие пациентам, столкнувшимся с ковидом. Повсеместно организована бесплатная вакцинация – можно записаться заранее в поликлинике, а можно прийти без записи в пункты вакцинации и сделать прививку. Первый компонент вакцины получили уже порядка 5 миллионов жителей.

В городе развернуты дополнительные стационары для больных коронавирусом. Плановая медицинская помощь при этом оказывается в полном объеме.

Кроме этого, власти столицы постоянно ищут баланс между борьбой с распространением заболевания и привычным функционированием города. Благодаря этому удалось избежать повторных локдаунов и спасти экономику. О том, какой логикой руководствуются власти, принимая решения о введении или отмене ограничений, Сергей Собянин рассказывал ранее.