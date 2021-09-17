Столбик термометра может опуститься ниже нуля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о том, что в субботу и воскресенье в Московской области возможны ночные заморозки. Слова эксперта приводит РИАМО.

По словам Поздняковой, в ночь с 17-го на 18-е и с 18-го на 19-е столбик термометра может достигнуть отметки в 0˚C. Также не исключена и слабая минусовая температура.

Синоптик заявила – заморозки скорее всего затронут северо-запад столичного региона и поселок Черусти, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Москве температура воздуха будет выше 0˚C.