Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках на выходных

Столбик термометра может опуститься ниже нуля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о том, что в субботу и воскресенье в Московской области возможны ночные заморозки. Слова эксперта приводит РИАМО.

По словам Поздняковой, в ночь с 17-го на 18-е и с 18-го на 19-е столбик термометра может достигнуть отметки в 0˚C. Также не исключена и слабая минусовая температура.

Синоптик заявила – заморозки скорее всего затронут северо-запад столичного региона и поселок Черусти, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Москве температура воздуха будет выше 0˚C. 

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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