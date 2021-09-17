Редкие призматические окна были обнаружены при реставрации на Тверской

Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Интересную находку обнаружили реставраторы, занимающиеся восстановлением помещений знаменитой Филипповской булочной на Тверской улице. При обследовании подвалов они заметили и смогли раскрыть световые окна фирмы "Люксфер". В Москве таких было мало, отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Такие окна ставили на рубеже XIX-XX веков. Призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло и без дополнительного электроосвещения. Но за ними нужно было ухаживать, мыть, менять стекла. Поэтому после революции предпочитали такие окна просто закладывать.
Уже решено, что в здании булочной Филиппова призматические окна будут восстановлены, также как и другие ценные элементы декора фасадов, интерьеров. При необходимости их бережно снимут и отправят в мастерские на реставрацию. Как подчеркнул Емельянов, все работы согласованы с Мосгорнаследием.
В будущем в доме Филиппова планируется разместить комплекс Corinthia Hotel&Residences, сообщает "Интерфакс".
В стране согласовали производственный календарь
Подобный сигнал со стороны России назвали редкостью