Редкие призматические окна были обнаружены при реставрации на Тверской

Специалисты проводили работы в булочной Филиппова в центре Москвы

Интересную находку обнаружили реставраторы, занимающиеся восстановлением помещений знаменитой Филипповской булочной на Тверской улице. При обследовании подвалов они заметили и смогли раскрыть световые окна фирмы "Люксфер". В Москве таких было мало, отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Такие окна ставили на рубеже XIX-XX веков. Призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло и без дополнительного электроосвещения. Но за ними нужно было ухаживать, мыть, менять стекла. Поэтому после революции предпочитали такие окна просто закладывать.

Уже решено, что в здании булочной Филиппова призматические окна будут восстановлены, также как и другие ценные элементы декора фасадов, интерьеров. При необходимости их бережно снимут и отправят в мастерские на реставрацию. Как подчеркнул Емельянов, все работы согласованы с Мосгорнаследием.

В будущем в доме Филиппова планируется разместить комплекс Corinthia Hotel&Residences, сообщает "Интерфакс".