Такие результаты были достигнуты за первые 10 часов работы ресурса

По последним данным на вечер 17 сентября, в Москве явка электронных избирателей достигла 50% от всех людей, прошедших регистрацию на соответствующей платформе.



Столичные избиратели уже получили больше одного миллиона бюллетеней. Речь идет о гражданах, которые отдают свои голоса во время выборного процесса в Госдуму, а также на довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино.

Отмечается, что жители Москвы проявили повышенный интерес к голосованию в удаленном формате с самого утра первого дня выборного процесса.

Несмотря на большой наплыв электронных избирателей, программа работает в стабильном режиме и без перебоев выдает бюллетени для дистанционного голосования. За все три дня выборов изъявить свою волю в удаленном режиме смогут более двух миллионов граждан, которые ранее были включены в московский список онлайн-избирателей.

Для того чтобы отдать свой голос, нужно зайти в личный кабинет на специальном ресурсе mos.ru. Далее нужно перейти в раздел по дистанционному голосованию и кликнуть кнопку "Проголосовать". Также для того чтобы получить бюллетень, будет необходимо запросить специальный код по SMS. Цифры придут на мобильный номер пользователя после того, как он нажмет соответствующую кнопку на портале mos.ru.

Напомним, выборный процесс в Российской Федерации проходит с 17 по 19 сентября.