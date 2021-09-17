Предупреждение действует с вечера пятницы

Жители Московской области могут столкнуться 17 сентября с густым туманом. Специалисты Гидрометцентра сообщили, что в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Согласно приведенным данным, предупреждение действует с 22:00 до 07:00 следующего дня по МСК. В Москве же – с 23:00 до 07:00 соответственно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

До этого синоптики сообщали, что в ночное время суток во время предстоящих выходных могут наступить заморозки на востоке и северо-западе Московской области. По прогнозам, холода сохранятся до 20 сентября – после этой даты уже должно произойти потепление.



