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Жители Московской области могут столкнуться 17 сентября с густым туманом. Специалисты Гидрометцентра сообщили, что в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Согласно приведенным данным, предупреждение действует с 22:00 до 07:00 следующего дня по МСК. В Москве же – с 23:00 до 07:00 соответственно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
До этого синоптики сообщали, что в ночное время суток во время предстоящих выходных могут наступить заморозки на востоке и северо-западе Московской области. По прогнозам, холода сохранятся до 20 сентября – после этой даты уже должно произойти потепление.
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