Масса полезных свойств: ученые опровергли миф о вреде яиц

Масса полезных свойств: ученые опровергли миф о вреде яиц
Фото: pixabay.com
Исследователи назвали максимально допустимую норму продукта в неделю

Довольно продолжительное время в научных кругах было принято относить яйца к потенциально опасным продуктам, которые увеличивают уровень "негативного" холестерина. Однако эта гипотеза была опровергнута во время недавних исследований.

Британские ученые пришли к выводу о том, что пять яиц в неделю можно считать частью оптимального утреннего рациона для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы – в среднем такой продукт позволяет понизить вероятность на целых 10% –  разница была высчитана после сверки данных среди тех, кто употреблял в указанном количестве эту пищу, в сравнении с теми, кто ел яйца крайне редко.

Однако американские кардиологи выразили несогласие с таким выводом, заявив, что коллеги из Великобритании не учитывали среди респондентов остальный рацион. Холестерин, считают в США, главным образом помогают снизить растительные и богатые клетчаткой продукты, а также регулярные занятия спортом.

Вывод немецких исследователей же говорит о том, что максимально допустимая норма потребления яиц составляет четыре штуки в неделю, предел их шведских коллег – шесть яиц.

При этом все сошлись во мнении на том, что демонизация яиц не обоснованна, и продукт необходимо реабилитировать, исходя из его полезных свойств. Тем, у кого не выявлено диабета или сердечных заболеваний, ученые из ФРГ рекомендуют есть от 3 до 4 яиц в неделю.

"В целом яйца полезнее, чем предполагалось. В зависимости от размера они обеспечивают от 70 до 90 килокалорий на штуку,  хорошо наполняют вес и предлагают целый ряд важных и ценных жизненно важных веществ: 7-8 граммов высококачественного протеина, витамины A, B2, D и E, антиоксиданты, такие как лютеин, железо, цинк , селен, кальций, натрий и калий", – отмечает источник.

Ранее диетологи рассказали об основных ошибках у тех, кто садится на диету.

Источник: Focus.de ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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