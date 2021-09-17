Первые обладатели квартир и автомобилей для проголосовавших онлайн станут известны 18 сентября

Призовые баллы можно обменять на товары, а также использовать в кафе и ресторанах

18 сентября для участников программы "Миллион призов" проведут розыгрыш акции #ВыбираемВместе – начало в 09:00 по московскому времени. Среди рызыгрываемых призов – квартиры, машины и призовые баллы.

О своем выигрыше можно узнать как на телеканале "Москва 24", так и на официальном портале. Победители получат СМС-уведомление с номером, который необходимо активировать в Интернете для того, чтобы получить подарок.

Еще один способ узнать об итогах акции – самостоятельно авторизоваться на портале ag-vmeste.ru, воспользовавшись личной учетной записью на сайте мэра Москвы в период в 18 по 20 сентября.

Участниками первого розыгрыша могут стать проголосовавшие 17 числа до восьми часов вечера. Призовые баллы можно обменять на промокод у компаний. которые участвуют в качестве партнеров программы "Миллион призов" со сроком до конца текущего года. Их также можно потратить в ресторанах и аптечных сетях.

Партнерами программы выступают крупные сети по продаже детских игрушек и одежды, наборов для творчества и мебели для детских комнат, а также рестораны и кафе, в том числе и авторские заведения.

Баллы можно обменять и на повседневные товары, проезд в городском транспорте в виде оплаты "Тройки", а также благотворительность.

Период проведения розыгрыша – с 18 по 20 сентября. Подробная информация доступна на официальном сайте мэра Москвы.