Премьера Квебека заподозрили в масонстве после необычного жеста - СМИ

Премьера Квебека заподозрили в масонстве после необычного жеста - СМИ
Фото: Moritz Wolf /http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Пользователей привлек внимание необычный знак политика

Журналисты заподозрили действующего премьера Канады Франсуа Лего в масонстве – чиновник показал компрометирующий знак во время брифинга, что не укрылось от внимания СМИ.

Так, на кадрах можно заметить, как премьер демонстрирует кому-то нечто вроде перевернутого "окея", соединив в кольцо большой с указательным пальцем, выпрямив остальные. Министр убедился, что "послание" не осталось незамеченным для адресата, и лишь потом уселся на место, пишет "Царьград".

Теперь, пишут журналисты, пользователям Сети приходится биться в поисках разгадок предполагаемого жеста. Кто-то в шутку, а кто-то на полном серьезе строит версии масонства действующего министра канадского Квебека. Нашлись и те, кто увидел в этом интимный подтекст: якобы жест был предназначен для помощницы и был продемонстрирован таким образом, чтобы избежать лишнего внимания.

В целом же, указывает ресурс, медиа нередко видят скрытые смыслы в жестах высших эшелонов власти и политических элит. К примеру, с завидной частотой тиражируются материалы о том, как президент Российской Федерации "в гневе щелкает ручкой" или "издает странный звук, выражая недовольство". Не меньшее внимание уделяется аксессуарам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной – председатель правления регулятора испытывает слабость к брошам, которые, уверены журналисты, каждый раз непременно символизируют нечто конкретное. Чаще всего СМИ усматривают в виде их смены очередное повышение ключевой ставки.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей