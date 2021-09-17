Пользователей привлек внимание необычный знак политика

Журналисты заподозрили действующего премьера Канады Франсуа Лего в масонстве – чиновник показал компрометирующий знак во время брифинга, что не укрылось от внимания СМИ.

Так, на кадрах можно заметить, как премьер демонстрирует кому-то нечто вроде перевернутого "окея", соединив в кольцо большой с указательным пальцем, выпрямив остальные. Министр убедился, что "послание" не осталось незамеченным для адресата, и лишь потом уселся на место, пишет "Царьград".

Теперь, пишут журналисты, пользователям Сети приходится биться в поисках разгадок предполагаемого жеста. Кто-то в шутку, а кто-то на полном серьезе строит версии масонства действующего министра канадского Квебека. Нашлись и те, кто увидел в этом интимный подтекст: якобы жест был предназначен для помощницы и был продемонстрирован таким образом, чтобы избежать лишнего внимания.

В целом же, указывает ресурс, медиа нередко видят скрытые смыслы в жестах высших эшелонов власти и политических элит. К примеру, с завидной частотой тиражируются материалы о том, как президент Российской Федерации "в гневе щелкает ручкой" или "издает странный звук, выражая недовольство". Не меньшее внимание уделяется аксессуарам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной – председатель правления регулятора испытывает слабость к брошам, которые, уверены журналисты, каждый раз непременно символизируют нечто конкретное. Чаще всего СМИ усматривают в виде их смены очередное повышение ключевой ставки.