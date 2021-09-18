Стоимость организации саммита назвали в Женеве

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись в июне. Тогда СМИ сообщали о беспрецедентных мерах безопасности, принятых в ходе нашумевшего мероприятия. Теперь же в Женеве назвали сумму, в которую, по предварительным оценкам, обошелся этот саммит.



На организацию и проведение переговоров глав двух государств потратили порядка 10 миллионов долларов. При этом региональные власти отметили, что в итоге окончательная сумма может быть больше на 10, а то и 15 процентов. О цене вопроса РИА Новости рассказал возглавляющий пресс-службу руководства региона Эммануэль Куэно. Точную сумму назовут в конце сентября. Затем эти данные доведут до сведения уже федеральных властей.

Ранее швейцарские СМИ озвучили главные статьи расходов на организацию встречи Путина и Байдена. Так, мероприятия по обеспечению безопасности политиков обошлись, предварительно, в 5,6 миллионов долларов, а на перевозку и питание журналистов, прибывших на саммит, потратили свыше 3 миллионов долларов.

О главных итогах саммита РФ и США – в нашем материале.