В России продолжается голосование на выборах в Госдуму

Свой выбор сделал и космонавт Олег Новицкий. Он принял участие в онлайн-голосовании прямо с орбиты Земли.



Как отметил живущий в Москве Новицкий, он всегда внимательно относится к безопасности окружающих его технологий.

"…онлайн-голосование – это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны", – заявил он, добавив, что сегодня технологии уже находятся на космическом уровне.

Проголосовали онлайн накануне глава РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что принять участие в электронном голосовании могут россияне, которые подавали заявку до конца дня 13 сентября и прошли все проверки данных в ЦИК и остальных ведомствах. Как стало известно, в 2021 году на выборах проголосовать онлайн смогут более двух миллионов столичных жителей.

Для того, чтобы отдать свой голос, не выходя из дома, необходимо зайти в личный кабинет на сайте mos.ru и далее – на страницу голосования. Затем нужно кликнуть на баннер, который находится на главной странице, либо выбрать услугу из списка, представленного в каталоге. Следующий шаг – ввод кода из СМС и загрузка бюллетеня. Далее нужно сделать выбор и поставить галочку, а после – кликнуть на кнопку "Проголосовать".

Напомним, что граждане, которые не смогли зарегистрироваться (не успели либо получили отказ в участии в электронном голосовании), могут сделать свой выбор на избирательных участках.

Участники онлайн-голосования получат шанс выиграть призы. В списке – квартиры в столице и автомобили, а также призовые баллы.

Онлайн-голосование закончится в 20:00 в воскресенье, 19 сентября.