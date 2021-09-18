Первый розыгрыш "Миллиона призов" провели среди голосующих онлайн москвичей

Первый розыгрыш "Миллиона призов" провели среди голосующих онлайн москвичей
Фото: pixabay.com
продолжениеЛавров и Песков проголосовали на выборах в Госдуму
Поздравлял победителей известный актер Александр Носик

В Москве состоялся первый розыгрыш 10 квартир среди тех, кто отдал свой голос онлайн на выборах в Госдуму. Счастливчиков поздравил актер Александр Носик.

В первом розыгрыше принимали участие москвичи, которые сделали свой выбор в пятницу, 17 сентября, до восьми часов вечера. Мероприятие состоялось в прямом эфире канала "Москва 24".

Сообщается, что победили следующие номера: 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25, 9964-3748-05.

Свыше 1,1 миллиона человек участвовали в розыгрыше.

В рамках программы "Миллион призов" попытать счастья может каждый, кто голосовал онлайн. В списке призов – квартиры в столице, автомобили и призовые баллы.

Напомним, что завершится электронное голосование в воскресенье, 19 сентября.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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