Лавров и Песков проголосовали на выборах в Госдуму

Глава МИД и пресс-секретарь президента предпочли разные способы сделать свой выбор

Возглавляющий внешнеполитическое российское ведомство Сергей Лавров проголосовал в субботу, 18 сентября, на выборах в Госдуму. Министр предпочел традиционный способ и пришел на избирательный участок в Малом Кисловском переулке в столице. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал выбор накануне, 17 сентября. Как и Владимир Путин, он голосовал онлайн. Песков в беседе с журналистами заявил, что электронное голосование – это очень удобно.

В 2021 году выборы в Госдуму РФ проходят с 17 по 19 сентября включительно.